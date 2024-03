Strach zajrzał w oczy faworytce, rekordzistka świata nie zawiodła

Jej bieg wyglądał na lekki, łatwy i przyjemny. Bol jako pierwsza przecięła fotokomórkę w swoim biegu, a zegar zatrzymał się na czasie 50,66 sek. To był najlepszy wynik półfinałów.

Nerwowe chwile jednej z faworytek w HMŚ

Trzeci wynik należy do Lieke Klaver . Holenderce jednak zajrzał strach w oczy po tym, jak odstrzelono falstart w jej półfinale. Klaver, która na światowych listach w tym roku ma drugi wynik, wyglądała tak, jakby czuła, że jest zagrożona. W wynikach wyświetliła się zbyt wczesna reakcja startowa u Holenderki. Publiczność zamarła.

W eliminacjach z kolei byliśmy świadkami ogromnego zamieszania i historycznego momentu, bo chyba pierwszy raz w historii zdarzyło się, by aż trzy zawodniczki uzyskały identyczny czas, co do tysięcznej części sekundy.