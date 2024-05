Stary wilk pokazał moc. Dwie setne od rekordu Polski, najlepszy w Europie

Gdy nie tylko poprzedni sezon wskazywał, że w rywalizacji na wysokich płotkach nadchodzi już czas Jakuba Szymańskiego i Krzysztofa Kiljana, 31-letni Damian Czykier znów pokazał niezwykłą moc i siłę. Na mityngu w Warszawie pobiegł w finale 110 metrów przez płotki w 13.27 s - to jego drugi czas w karierze, zaledwie o dwie setne od rekordu Polski, a zarazem najlepszy w tym roku w Europie. A to oznacza, że czwartego płotkarza świata z Eugene zobaczymy w ME w Rzymie i igrzyskach w Paryżu.