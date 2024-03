W Glasgow rozpoczynają się halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Reprezentacja Polski poleciała do Szkocji w 24-osobowym składzie. Wydaje się, że największe szanse medalowe związane są z występami Pii Skrzyszowskiej i Ewy Swobody. Ta druga jest wiceliderką światowych tabel w tym sezonie w biegu na 60 metrów. Legitymuje się wynikiem 7,01. Przez pięć dni była na czele zestawienia, ale doczekała się szybkiego "kontrataku" ze strony świetnie dysponowanej Julien Alfred (6,99).

26-latka urodzona w Żorach udzieliła krótkiego wywiadu Aleksandrowi Dzięciołowskiemu przed kamerami TVP Sport. Powiedziała, że ma dobre wspomnienia z Glasgow. - Kojarzy mi się bardzo dobrze, ze złotym medalem, fajnym czasem i fajną atmosferą - zaznaczyła. Przypomnijmy, że właśnie w stolicy Szkocji zdobyła tytuł halowej mistrzyni Europy w 2019 roku. Z kolei krążka HMŚ nie ma do tej pory. Nadchodzi idealna okazja, by to zmienić.