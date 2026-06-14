Starcie gwiazd w Los Angeles. Jedna setna decydowała. Fantastyczny finisz Polki
Dziewięć dni wcześniej Klaudia Kazimierska po raz pierwszy w karierze pokonała Nikki Hiltz, dwukrotną medalistkę halowych mistrzostw świata na 1500 metrów. A wygrała z nią na koronnym dystansie obu w Diamentowej Lidze w Rzymie. Teraz zaś doszło do rewanżu - w prestiżowym mityngu w Los Angeles - mieście kolejnych igrzysk. Za to na dystansie 800 metrów, gdzie obie mogą sprawdzić szybkość. W stawce były wybitne specjalistki od dwóch okrążeń, a jednak na kresce to Kazimierska i Hiltz były najlepsze. O triumfie zdecydowała jedna setna sekundy.
Cztery lata temu Klaudia Kazimierska, utalentowana specjalistka od średnich dystansów z Włocławka, zdecydowała się na wyjazd do Eugene - kultowego miejsca dla lekkoatletów w Stanach Zjednoczonych. To tam w 2022 roku odbyły się mistrzostwa świata, tam już za niecałe dwa miesiące o globalne medale powalczą najlepsi juniorzy, m.in. z naszą Anastazją Kuś. I to tam co roku gości jeden z mityngów Diamentowej Ligi, zwykle rywalizujący z memoriałem Kamili Skolimowskiej o rankingową pozycję numer 1.
Tam też swoją formę przez cały rok dalej szlifuje Klaudia Kazimierska, która zakończyła już studia, ale podpisała zawodowy kontrakt z Nike. I stale czyni postępy, biegała już w finałach 1500 metrów na igrzyskach (Paryż), mistrzostwach świata (Tokio) i w HMŚ (Toruń). Tyle że celuje już nie w sam udział w nich, ale walkę o medale.
W tym roku już tej globalnej imprezy nie będzie, celem Kazimierskiej pozostanie więc walka o medal mistrzostw Europy. Może nawet złoty, choć faworytki trzeba szukać w osobie Georgii Hunter Bell. O ile Brytyjka zdecyduje się na start na tym dystansie, bo przecież w Tokio wywalczyła srebro na 800 metrów, ogrywając na finiszu swoją słynną rodaczkę Keely Hodgkinson. Trzy miesiące temu w Toruniu wywalczyła jednak złoto pod dachem na 1500 metrów, w Europie ma najlepszy czas na tym dystansie. A tuż za nią jest już Klaudia Kazimierska.
Mityng w Los Angeles. Świetny występ Klaudii Kazimierskiej. Drugi czas w karierze
24-letnia Polka wróciła już za ocean, tam będzie przygotowywać formę na mistrzostwa Polski (24-26 lipca w Białymstoku) i mistrzostwa Europy (10-16 sierpnia). I już zdecydowała się na start na 800 metrów, choć na innym obiekcie niż trzy tygodnie temu, gdy pobiła fantastyczny rekord życiowy (1:58.18). Teraz było to Allyson Felix Track & Field Stadium - tam odbywają się dwudniowe, prestiżowe zawody USATF LA Grand Prix, choć "telewizyjne" konkurencje zaplanowano na niedzielę.
W stawce na dystansie dwóch okrążeń było dziewięć zawodniczek z rekordami życiowymi poniżej dwóch minut oraz prowadząca bieg Amerykanka Shae Andersen. A nadała szalone tempo - 400 metrów pokonała w 55.80 s. Gdy tydzień temu w Sztokholmie Audrey Werro uzyskiwała trzecie czas w historii tego dystansu (1:53.98), Rachel Klopfenstein miała po pierwszym kółku 55.60 s.
Polka zaś zaczęła spokojnie, ustawiła się na końcu stawki. A na 200 metrów przed metą była jeszcze szósta. I popisała się kapitalnym finiszem na ostatniej prostej, podobnie jak Nikki Hiltz.
Mimo że w stawce były świetne specjalistki od 800 metrów (Shafiqua Maloney, Raevyn Rogers, Halimay Nakaayi, Sage Hurta-Klecker), to jednak one zachowały najwięcej pary. Hiltz wyprzedzała rywalki po drugim torze, Kazimierska - po trzecim. I niemal równo wpadły na kraty - Amerykanka okazała się lepsza o jedną setną sekundy. Zrewanżowała się więc Klaudii za porażkę kilka dni temu w Rzymie - wtedy Polka była lepsza o... dwie setne.
Ich kolejnej potyczki można zapewne spodziewać się 4 lipca - podczas DL w Eugene, na dystansie jednej mili.
Czas Kazimierskiej - 1:59.15 - jest jej drugim w karierze na dystansie 800 metrów.
- 1. Nikki Hiltz (USA) - 1:59.14
- 2. Klaudia Kazimierska (Polska) - 1:59.15
- 3. Valery Tobias (USA) - 1:59.72
- 4. Sage Hurta-Klecker (USA) - 1:59.80
- 5. Meghan Hunter (USA) - 1:59.82
- 6. Shafiqua Maloney (St. Vincent i Grenadyny) - 2:00.20
- 7. Raevyn Rogers (USA) - 2:00.90
- 8. Michaela Rose (USA) - 2:02.34
- 9. Halimay Nakaayi (Uganda) - 2:07.08