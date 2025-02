Starcie Bukowieckiej ze Święty-Ersetic rozstrzygnięte. Jest nowa mistrzyni Polski

- To nie była nasza Natalia, bardzo zestresowana, spięta - mówiła w studiu TVP Małgorzata Hołub-Kowalik, dziś ekspertka i wiceprezes zarządu PZLA, a w przeszłości koleżanka Bukowieckiej ze sztafety "Aniołków Matusińskiego". Sama Natalia po biegu też przyznała, że to był jeden z trudniejszych dla niej wyścigów w karierze. Miała w głowie to, co się stało w Ostrawie. Dała radę, dziś można się już było spodziewać innego wyniku. Może nawet rekordu Polski, który - jeszcze pod nazwiskiem Kaczmarek - pobiła dwa lata temu w finale mistrzostw Polski (50.83 s).

