Stało się! Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wzięli ślub. Biegaczka zachwyciła kreacją

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wiedzieli, że ich ślub będzie cieszył się dużym medialnym zainteresowaniem, ale nie chcieli, by ich najważniejszy dzień został zaburzony przez fotoreporterów. Z tego względu wyjawili, że sami opublikują zdjęcia z wydarzenia i poprosili o to, by dziennikarze nie ingerowali w wydarzenie.