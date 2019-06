Ponad 20 przeszkód o różnym stopniu trudności, w tym około 2000 schodów, będą mieć do pokonania uczestnicy nietypowego biegu na dystansie 5,5 km, który 7 lipca rozegrany zostanie na bieżni, trybunach i w otoczeniu Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

- Pięćdziesięcioosobowe grupy zawodników będą startować co 15 minut. Do części przeszkód wykorzystamy infrastrukturę stadionu, niektóre zbudujemy specjalnie na to wydarzenie. Stopień trudności będzie zróżnicowany, m.in. trzeba będzie pokonać ścianki, zasieki, przeszkody wodne - powiedział jeden z organizatorów imprezy Dawid Leszczyński ze Stowarzyszenia Szturm.

Biegacze będą też musieli sobie poradzić z pokonaniem kilkumetrowych odcinków z podwieszonymi uchwytami. - Start i meta będą zlokalizowane na bieżni. Tam też znajdą się niektóre przeszkody, ale wykorzystamy też trybuny i otoczenie stadionu. Kibice będą mogli oglądać rywalizację z wyznaczonych sektorów - dodał Leszczyński.

Dla dzieci przygotowana zostanie krótka, 300-metrowa trasa z 5-6 przeszkodami. - Od kilka lat zajmujemy się organizacją różnych biegów, nie tylko przeszkodowych. Doszliśmy do wniosku, że Stadion Śląski świetnie nadaje się do przeprowadzenia takiej imprezy i stąd pomysł tej lokalizacji - tłumaczył.

Na chorzowskim obiekcie w minioną niedzielę rozegrany został w gwiazdorskiej obsadzie lekkoatletyczny 65. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego, a 14 września odbędzie się Memoriał Kamili Skolimowskiej. Stadion został zgłoszony jako arena nieoficjalnych MŚ w sztafetach (2021) i lekkoatletycznych ME w 2024. Bieg przeszkodowy zostanie na Śląskim rozegrany po raz pierwszy.

Piotr Girczys

Zdjęcie Tak Karolika Kołeczek i Brianna McNeal walczyły na ostatnim Memoriale Janusza Kusocińskiego / Radosław Jóźwiak / Newspix