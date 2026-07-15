Srebro u boku Bukowieckiej, później igrzyska. Dramat nadziei polskiego sprintu

Zapowiadała się błyskawiczna kariera. Igor Bogaczyński, który głównie startował na 100 i 200 metrów, nagle wypalił na 400 metrów. W wieku 19 lat w swoim debiucie na dystansie jednego okrążenia uzyskał czas 45,53 sek. Tym samym spełnił jedno z wielkich marzeń, bo pobiegł szybciej niż jego słynny wujek Jacek Bocian, który był mistrzem świata w sztafecie 4x400 metrów.

Pod wrażeniem wyczynu Bogaczyńskiego był wówczas sam Marek Rożej, trener Natalii Bukowieckiej, a wówczas trener kadry naszych 400-metrowców.

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Igor Bogaczyński nagle zniknął

Kilka dni później lekkoatleta MKL Jarocin miał już na koncie medal dużej imprezy. Nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów, biegnąca w składzie: Maksymilian Szwed, Anna Kiełbasińska, Bogaczyński i Natalia Bukowiecka, wygrała swój bieg w drużynowych mistrzostwach Europy, jakie odbywały się w Chorzowie. Po zsumowaniu czasów dwóch biegów Polacy zostali sklasyfikowani na drugiej pozycji. Biało-Czerwoni zajęli też drugie miejsce w klasyfikacji końcowej, co równało się srebrnemu medalowi igrzysk europejskich.

Pięknie rysowała się zatem przyszłość męskich 400 metrów w Polsce. Mieliśmy dwóch nastolatków - Szweda i Bogaczyńskiego, którzy biegali naprawdę szybko. Dziś Szwed jest europejską czołówką. Mimo problemów z poważną kontuzją odbudował się i niedawno pobił młodzieżowy rekord Polski. Po raz pierwszy w karierze złamał granicę 45 sekund, uzyskując 44,94 sek. Bogaczyńskiego z kolei próżno jednak szukać na listach startowych.

Niepokojące słowa, a potem kontuzja. Stracił szansę na medal mistrzostw Europy

Przed rokiem w trakcie młodzieżowych mistrzostw Polski w Krakowie, w których zdobył złoty medal na 100 metrów, stanął na starcie 400 metrów, ale po oderwaniu się od bloków przestał biec. Potem zaniepokoił swoimi słowami.

- To, że w ogóle stanąłem w tych blokach na 400 metrów, to już jest sukces. Powiedzmy, że bieganie 400 metrów bardzo odbiło się na mojej głowie. Bywa, że robi mi się niedobrze, kiedy myślę o tym dystansie, dlatego chcę dać sobie czas. Jest jednak coraz lepiej. Nie ukrywam, że to jest trudny temat. Sam do końca nie wiem, co siedzi w mojej głowie. Cały czas próbuję to odgadnąć i mam nadzieję, że kiedyś się dowiem - mówił wówczas w rozmowie z Interia Sport.

Chwilę później wystąpił w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen. Wygrał swój bieg eliminacyjny na 200 metrów, ale też półfinałowy. Z trzecim czasem wszedł do finału. W nim jednak zajął ósme miejsce, ale to był skutek kontuzji mięśnia dwugłowego. Naderwał go.

Koniec kariery nadziei polskiego sprintu? "Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę"

Od tego czasu nie pojawił się na bieżni, choć wyleczył kontuzję. Być może nigdy już nie zobaczymy go na starcie.

Po kontuzji zakończyłem sezon. Postanowiłem odpocząć. Od tamtej pory nie zrobiłem ani jednego porządnego treningu. Zimą byłem na jednym obozie w Wałczu. I to tyle. Kontuzję już wyleczyłem, ale mam problem z tym, by zmusić się do treningu. Nie ukrywam, że mam pewne problemy. Sięgałem po pomoc psychologów i psychiatrów. Przez pewien czas brałem nawet leki. Poprzedni rok był dla mnie bardzo trudny w życiu osobistym. Było wiele emocji i mocno namieszało mi się w głowie. To wszystko nałożyło się na siebie. Zaprzestałem zatem treningów. Na razie nie podjąłem jeszcze decyzji o powrocie do sportu. Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę do biegania

Na razie nasz wielce utalentowany sprinter, który startował w mistrzostwach świata i Europy, szuka alternatyw. Do Bogaczyńskiego należy piąty wynik w historii w Polsce na 200 m - 20,37 sek. 22-latek był też na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale tam nie wystąpił w żadnym biegu. Być może to na niego tak wpłynęło. Na razie jednak chce oderwać głowę od biegania. Zastanawia się nad pójściem w fotografię. Rozważa też zrobienie kursu trenerskiego. Najważniejsze, że powoli wraca do zdrowia.

Wiele osób namawia go jednak do powrotu do sportu.

- To jest jednak moja decyzja. Sam wiem najlepiej, co będzie dla mnie dobre. Pewnie, że szkoda mojego talentu i jestem tego świadomy. Poprzedni rok jechałem jednak na końcówce wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Straszliwie cierpiałem. Byłem załamany. Czułem się tragicznie. Nie wiem, czy chciałbym jeszcze raz przez to przechodzić. Mam totalną niechęć do treningów na razie. Wciąż zostawiam sobie jednak furtkę, ale raczej jest bliżej końca kariery niż dalej - zakończył Bogaczyński.

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W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Od lewej: Maksymilian Szwed, Anna Kiełbasińska, Natalia Kaczmarek i Igor Bogaczyński Artur Widak / NurPhoto AFP

Igor Bogaczyński Alex Livesey Getty Images

Igor Bogaczyński Michał Laudy/Press Focus Newspix.pl





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