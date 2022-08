Polacy awansowali do półfinałów biegów na 100 m, ale to było wszystko na co było ich stać. Kopeć startował w drugim biegu, a Słowikowski w trzecim.

Start biegu z udziałem Kopcia się przedłużał. Wszystko z powodu dwóch falstartów. W efekcie wykluczony został reprezentant Turcji Jak Ali Harvey.

Wystartowało więc siedmiu zawodników. Kopeć walczył, ale wyprzedził tylko jednego rywala - Portugalczyka Carlosa Nascimento. Nasz reprezentant uzyskał czas 10,23 s.

Słowikowski był wolniejszy od Kopcia o 0,01 s. Jego bieg był jednak wolniejszy, więc Polakowi pozwoliło to na zajęcie piątej pozycji. 10,24 s. to też najlepszy wynik w sezonie Słowikowskiego.

Reklama