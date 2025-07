Sprint z Diamentowej Ligi się przydał. Kapitalna setka Polki, z szóstego miejsca

3 maja w Chinach 21-letnia Julia Jaguścik dość niespodziewanie znalazła się na liście startowej Diamentowej Ligi w Szanghaju/Kexiao. Dostać się do tak elitarnego grona jest bardzo trudno, trzeba biegać dystans 800 metrów znacznie poniżej 2 minut. Polka miała tam jednak inne zadanie - poprowadzić ten bieg odpowiednio szybko, by gwiazdy: Tsige Duguma, Habitam Alemu czy Nigist Getachew mogły powalczyć o najlepszy czas w sezonie na świecie.

Polka została jednak zaskoczona tempem, jakie podyktowały zawodniczki z Afryki. Gdy zbiegła do krawężnika, znalazła się w... połowie stawki. Momentalnie przyspieszyła, po 200 metrach prowadziła już stawkę. Aby tego dokonać, 100 metrów musiała pokonać w 13,1 s - o dwie dziesiąte szybciej niż wynosi jej oficjalny rekord życiowy. Po 500 metrach mogła zejść z bieżni, pracę wykonała wzorowo. A Duguma finiszowała w 1:56.64 - pobiła rekord mityngu, do dzisiaj to najlepszy wynik na świecie w tym sezonie.