Spóźniona życiówka Polki. Może tylko żałować, bo igrzyska odjechały

Życiówka Angeliki Sarny. Forma przyszła za późno

Szkoda, że życiowa forma Sarny przyszła dopiero po zakończeniu olimpijskich kwalifikacji. Gdyby tak biegała wcześniej, wówczas pewnie pojechałaby do Paryża. 26-latka to finalistka niedawnych mistrzostw Europy, co jest jej największym sukcesem w karierze. W Rzymie zajęła ósme miejsce.