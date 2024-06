Spore rozczarowanie naszej gwiazdy. Koniec marzeń o finale. Polki tylko tłem

Historia Krysciny Cimanouskiej to niemal gotowy scenariusz na film. Krytyka reżimu Aleksandara Łukaszenki, skandal na igrzyskach w Tokio, ucieczka z Białorusi i walka o polskie obywatelstwo, a to wszystko bez porzucenia sportowej kariery. Sprinterka swoją postawą zyskała sobie wielu kibiców, w Polsce i na świecie .

Rozczarowanie Cimanouskiej. Koniec marzeń o finale

W półfinale 200 metrów mieliśmy jednak nie tylko Cimanouską, ale także drugą z naszych reprezentantek Martynę Kotwiłę. Ona musiała przebijać się przez eliminacje, ale spisała się tam całkiem nieźle. W swojej serii finiszowała czwarta, 23.14 s to jej najlepszy rezultat w tym roku. Dał siódmy wynik w całej stawce eliminacyjnej i pewny awans. Potwierdził też, że jest przygotowana do startu w Rzymie. W porównaniu do rekordu sezonu z Bergen, poprawiła się aż o trzy dziesiąte sekundy. Jej rekord życiowy, przy maksymalnym dopuszczalnym wietrze (+2,0 m/s) to zaś 22.99 s latem zeszłego roku.