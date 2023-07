Spektakularny triumf polskiego mistrza. W upale nie dał szans innym gwiazdom

Potworny skwar, sam środek dnia, ani odrobiny cienia - w takich warunkach młociarzom przyszło rywalizować w Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim. Warunki to dalekie od ideału, ale dla Wojciecha Nowickiego nie miało to żadnego znaczenia. Rywalizacje młociarzy i młociarek są jakby dodatkiem dodatkiem do pozostałych dyscyplin w Diamentowej Lidze, ale dla nas mają szczególne znaczenie. Mimo, że stawka wśród pań i pan, rzucających swoje serie na przemian, choć nie była liczna. Za to bardzo godna.