Spektakl w Rzymie. To było niesamowite show. "Żałosne przedstawienie" Polaka

To był teatr jednego aktora. Specjalnie dla niego na Stadionie Olimpijskim w Rzymie pojawił się prezydent Włoch Sergio Mattarella. To tylko świadczy o tym, jak wielką gwiazdą w tym kraju jest Gianmarco Tamberi. Skoczek wzwyż w lekkoatletyce osiągnął już wszystko, co mógł. Ma złote medale wszystkich najważniejszych imprez. Tym razem też nie zawiódł swoich fanów.