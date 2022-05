Sofia Ennaoui wraca na bieżnię! Wiemy, kiedy pobiegnie w zawodach

Na początku września 2020 roku Sofia Ennaoui przebiegła 1500 m na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie poniżej 4 minut - uzyskała czas 3.59,70. Chwilę wcześniej, po Memoriale Janusza Kusocińska, tryskała optymizmem. - Jestem przygotowana na bieganie turniejowe i życiówki. Tylko czekać aż te życiówki padną - mówiła wtedy finalistka z igrzysk w Rio de Janeiro. Wystartowała jeszcze w Ostrawie, Berlinie i Lublinie, a później zakończyła starty na długie 19 miesięcy.

Sofia Ennaoui zrezygnowała z występu w Tokio

Utalentowana biegaczka przygotowywała się do letniego sezonu w 2021 roku - jej głównym celem był występ w olimpijskiej rywalizacji w Tokio. Pod koniec czerwca ogłosiła jednak, że kontuzja uniemożliwia jej bieganie. - Musiałam podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu - oznajmiła. W tym roku wróciła do treningów, w styczniu poleciała na obóz do Kenii. Teraz zaś napisała w mediach społecznościowych to, na co czekali kibice.

Sofia Ennaoui pobiegnie w Ostrawie

- Wracam do rywalizacji po 20 (!) miesiącach przerwy od zawodów. Życie sportowca bywa nieprzewidywalne, a ostatnie lata mojej kariery, to istny rollercoaster, ale... Czas skupić się na tym, co tu i teraz - napisała 26-letnia lekkoatletka.

Swój pierwszy występ po bardzo długiej przerwie biegaczka zanotuje już we wtorek w mityngu Zlatá Tretra w Ostrawie. Dwa lata temu też tam wystąpiła i była bliska złamania bariery dwóch minuty na 800 m. Teraz pobiegnie na swoim ulubionym dystansie 1500 m.