W marcu sportsmenka odpoczywała w Barcelonie. Na początku bieżącego miesiąca wybrała się do Izraela . Była zachwycona odwiedzonym miejscem, co ochoczo dokumentowała na Instagramie.

Sofia Ennaoui była w Izraelu w dniu ataku Hamasu. "W najgorszych snach nie wyobrażałam sobie..."

"Życie pisze różne scenariusze, ale czy można zaplanować zaśnięcie przy szumie fal, a obudzenie przez alarmy bombowe? Podczas pobytu w Izraelu poznałam większość barw, jakimi jest malowany - kultura, jedzenie, miejsca czy ludzie. W najgorszych snach nie wyobrażałam sobie , że ostatniego dnia swojego pobytu wspólnie z przyjaciółmi zostaniemy postawieni w takiej sytuacji" - napisała Ennaoui na platformie X (dawniej Twitter), w poniedziałek późnym wieczorem, już po powrocie do Polski.

Dopiero stojąc w obliczu wojny, która właśnie rozpoczyna się na Twoich oczach, uświadamiasz sobie namiastkę tego, co przeżywają ludzie na świecie, którzy muszą funkcjonować w takich warunkach każdego dnia

"Świat jest piękny, bo tak różnorodny i warto z życia czerpać garściami, dlatego cieszę się, że ktoś 'na górze' nade mną czuwał i szybko wróciłam do swojej ojczyzny! Trzymam kciuki za szybki powrót wszystkich Polaków do naszego kraju. Dziś jeszcze bardziej marzę i proszę o pokój na świecie" - oznajmiła 28-letnia lekkoatletka.

"Rozumiejąc pracę mediów informuję, że jest to mój jedyny komentarz w sprawie sobotnich wydarzeń w Izraelu i proszę o uszanowanie mojej decyzji. Czas na powrót do treningów i przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu!" - oświadczyła w końcowym fragmencie zamieszczonego posta.