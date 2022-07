Sofia Ennaoui: Nie do końca czułam się sobą

26-latka zajęła w swoim biegu eliminacyjnym czwarte miejsce, popisując się znakomitym finiszem. Uzyskała czas 4:03.52, co jest jej najlepszym wynikiem w sezonie.

Sofia Ennaoui po biegu eliminacyjnym

Mimo udanego występu Polka przyznała przed kamerą "TVP Sport", że na bieżni nie do końca czuła się sobą. - Cieszę się, że wracam do siebie, bo nie czułam się sobą. Mam nadzieję, że to wszystko wróci jutro, bo jestem w znakomitej formie treningowej. Zobaczymy, jak to się przełozy na starty - komentowała "na gorąco".

Nasza reprezentantka przyznała także, że "musi wrócić do dawnego rytmu". Zapowiedziała również walkę o finał, choć, jak dodała, by się w nim znaleźć konieczny może być wynik w okolicach aktualnego rekordu Polski (3:59,22 Lidii Chojeckiej z 2000 roku).

Półfinały biegu na 1500 metrów odbędą się nocą z soboty na niedzielę polskiego czasu. Ich początek zaplanowano na godzinę 4:05.