Smutna chwila dla polskiej lekkoatletyki. Zmarła wybitna reprezentantka kraju

Teresa Nowak nie żyje. Druga znakomita polska płotkarka w historii

Wcześniej, w 1969 roku, osiągnęła pierwszy wielki sukces międzynarodowy - z mistrzostw Europy w Atenach przywiozła brązowy medal. I powtórzyła ten wyczyn niemal na koniec kariery - w 1974 roku w Rzymie też finiszowała trzecia. Do drugiej Niemki z NRD Annerose Fiedler zabrakło dwóch setnych, ale czasem 12.91 s i tak ustanowiła rekord życiowy. Ten oficjalny, bo był to już moment całkowitego wchodzenia elektroniki do lekkoatletycznej rywalizacji, a pomiary ręczne zostały już właściwie tylko w mniejszych zawodach. I w tym samym 1974 roku Teresie Nowak zmierzono w Warszawie stoperem czas 12.5 s - do dziś to jeden z najlepszych w historii tej konkurencji w naszym kraju.