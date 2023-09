Słynna Flo-Jo mogła stracić legendarny rekord. Niesamowity atak w Brukseli

Igrzyska w Seulu w 1988 roku dostarczyły niesamowitych wrażeń - szczególnie w rywalizacjach sprinterów. U panów skończyło się skandalem - anulowaniem rekordu świata i złotego wyniku Bena Johnsona, który stosując doping chciał pokonać Carla Lewisa. U pań - dwoma rekordami świata Florence Griffith-Joyner. A przecież słynna Flo-Jo dorzuciła do tego jeszcze dwa medale w sztafetach. Od 25 lat nie ma już Amerykanki na tym świecie, jej wyniki wciąż otwierają historyczne tabele.

Jamajska sprinterka atakuje historyczny rekord świata. Trzecia próba w Brukseli

Rekordowy wynik na 200 metrów z finału w Seulu jest jednak od jakiegoś czasu poważnie zagrożony . Już rok temu w mistrzostwach świata w Eugene Jamajka Shericka Jackson zbliżyła się do niego na zaledwie 11 setnych, uzyskała czas 21.45 s. Miała wtedy dobry wiatr w plecy, choć niezbyt mocny - zmierzono 0,6 m/s. Gdy Flo-Jo biła swój rekord w Korei, wiało z siłą +1,3 m/s.

29-letnia zawodniczka z Jamajki w tym roku jest już gotowa na poprawienie tego wyniku, pokazuje to od jakiegoś czasu. O ile na 100 metrów są rywalki mogące z nią rywalizować, to na dwukrotnie dłuższym konkurencji właściwie nie ma.

Jackson chciała zmierzyć się więc z tym wynikiem Flo-Jo w piątek w stolicy Belgii - podczas Diamentowej Ligi. - Rozmawiałam z trenerem i myślę, że zajmiemy się tym rekordem w tym roku. Mam nadzieję, że uda nam się to w piątek. Moje ciało czuje się dobrze, mój umysł jest gotowy i to najlepsza rzecz, jaką mogę połączyć, mój umysł i moje ciało. Wszystko jest możliwe - mówiła przed startem . Dlaczego więc nie dała rady?

Ogromna przewaga Shericki Jackson, zabrakło tak niewiele. Gdyby mocniej powiało...

W Belgii też było ciepło, 26 stopni, ale podobnie jak na Węgrzech - nie dopisał wiatr. Gdy Griffith-Joyner biła rekord świata w Seulu, ten drugi, bo przecież najpierw poprawiła go w półfinale, po wyjściu z łuku była jeszcze blisko rywalek. Przyspieszyła na ostatnich 50 metrach, wtedy uzyskała ogromną przewagę .

Shericka Jackson taką przewagę miała już dziś w połowie dystansu . 34 setne nad drugą Amerykanką Jenną Prandini - to przepaść. A później dystans jeszcze wzrósł, żadna z rywalek nie potrafiła nacisnąć Jamajki, by ta wykrzesała z siebie jeszcze coś dodatkowego. Nie pomógł też wiatr - był minimalny, ledwie dwie dziesiąte m/s w plecy.

Na metę wpadła w czasie 21.48 s - to czwarty wynik w historii lekkiej atletyki. Te trzy lepsze to rekord Flo-Jo oraz jej własne, z finałów mistrzostw świata w 2022 i 2023 roku. Druga Bahamka Anthonique Strachan straciła aż 83 setne, trzecia Prandini - sekundę. To przepaść.