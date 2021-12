Wielka tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Późnym popołudniem, 5 grudnia, Sławomir Majusiak spadł z dachu czterokondygnacyjnej kamienicy , której był właścicielem, na miejski deptak. Nie udało się uratować jego życia, zginął na miejscu. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", niewykluczone, że były lekkoatleta i biegacz popełnił samobójstwo. Córka sportowca potwierdziła, że jej ojciec zmagał się z depresją.

Reklama

"Jestem jego córką i cały rok przy nim byłam, gdy problemy były, do ostatniego dnia walczyłam, aby mu pomóc… Nie zostawiłam go z tymi problemami, ale depresja to straszna choroba" - wyjaśniła w mediach społecznościowych.

Julia Dutkiewicz, córka Sławomira Majusiaka, żegna tatę wzruszającym wpisem

W najnowszym, bardzo wzruszającym, wpisie na Facebooku Julia Dutkiewicz, pożegnała ojca. "Tato, to nie tak się miało skończyć... Walczyliśmy do końca. Mam nadzieje, że teraz będziesz spokojny. Kocham cię, a ja będę walczyć dalej" - czytamy.

Pod jej słowami pojawiło się mnóstwo kondolencji oraz wyrazów wsparcia i współczucia.



Julia, podobnie jak jej tata, pokochała sport. Jest aktualną brązową medalistką Halowych Mistrzostw Polski w skoku wzwyż, zawodniczką Stali Ostrów oraz studentką wychowania fizycznego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Niedawno wydała też powieść.

Robert Korzeniowski, przedstawiciele Ostrowa Wielkopolskiego i inni żegnają Sławomira Majusiaka

Wstrząśnięty śmiercią Sławomira Majusiaka jest także inny lekkoatleta, a prywatnie przyjaciel zmarłego, Robert Korzeniowski.



Sławek był moim Przyjacielem z lekkoatletycznej bieżni, ale i kompanem w emigracyjnej codzienności, bo nasze losy splotły się w sposób szczególny, gdy obaj reprezentowaliśmy francuski klub z Północy US Tourcoing, dziś znany jako Lille Métropole Athleisme. Łączył nas jeszcze wspólny portugalski manager Antonio Agistinho, który wczoraj poinformował mnie o odejściu Sławka. Za krótki był ten życiowy dystans. Nie zdążyliśmy nacieszyć się wspólną emeryturą i pogadać o starych czasach przy kieliszku jego ulubionego wina z Bergerac... Pamiętajmy o Sławku, świetnym biegaczu i Pięknym Człowieku. R.I.P - napisał na Facebooku.

O sportowcu piszą lokalne oraz ogólnopolskie media. Głos zabrał starosta ostrowski Paweł Rajski. Wspominał, że Majusiak "na trwałe zapisał się w annałach ostrowskiej lekkiej atletyki". "Ta śmierć przyszła zdecydowanie za wcześnie" - stwierdził.



Swój żali wyrazili przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.



Kim był Sławomir Majusiak? Sportowiec, biznesmen, wizytówka Ostrowa Wielkopolskiego...

Żałobny wpis zamieścili również reprezentanci Stali Ostrów Wielkopolski. Podkreślono w nim, że Majusiak "jako jedyny zdobył dla Ostrowa Wielkopolskiego brązowy medal w biegu na 5000 m podczas Mistrzostw Europy Seniorów w Splicie", a osiągnięty wówczas przez niego wynik do dziś jest drugim rezultatem w historii polskiej lekkoatletyki. Był "najlepszym zawodnikiem w historii Ostrowa Wielkopolskiego". Przypomniano, że lekkoatleta miał na koncie 16 medali w różnych kategoriach wiekowych. Był także uczestnikiem mistrzostw świata w Tokio, a do finału biegu na 5000 m zabrakło mu kilka setnych sekundy.

Sławomir Majusiak urodził się w Jarocinie, a karierę sportową zaczynał od brązowego medalu mistrzostw Europy juniorów w biegu na 3000 m. Jego specjalnością były biegi w dystansach na 5 km, 10 km i w półmaratonach.



Uczestniczył nie tylko w oficjalnych zawodach, ale też w biegach ulicznych w Europie i Ameryce Północnej. "Przez kilkanaście lat przebywał we Francji biegając, ale jednocześnie pełniąc funkcję odpowiednika naczelnika sportu w jednym z miast" - czytamy we wpisie na facebookowym profilu Stali.

Gdy Majusiak wrócił do Polski, zajął się biznesem. Podjął wiele przedsięwzięć, m.in. stworzył sieć hurtowni, był też właścicielem domu towarowego i "Gazety Ostrowskiej".



"Teraz gdy, przeżywamy 'złoty' okres lekkiej atletyki – pamiętajmy, że tym pierwszym i dotąd najważniejszym był Sławek Majusiak" - podsumowano.



NIE ŻYJE ARTUR KUPIEC, BYŁY PIŁKARZ LEGII WARSZAWA