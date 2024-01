Pia Skrzyszowska to nie tylko jedna z najbardziej lubianych, ale i utalentowanych zawodniczek w całej polskiej lekkoatletyce. Na początku obecnego sezonu jest w znakomitej formie, która według jej zapowiedzi ma jeszcze wzrosnąć. To może oznaczać pobicie jednego z najstarszych rekordów w polskiej lekkoatletyce, który pozostaje niepobity od ponad czterech dekad. Nasza płotkarka jest jednak na dobrej drodze, by w końcu się z nim rozprawić.