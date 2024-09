Skrzyszowska zamiast rekordzistki świata. Niespodziewana decyzja "last minute"

Zawody w Zurychu formalnie zaczęły się w środę pod wieczór - rywalizacją w skoku o tyczce w budynku centralnego dworca kolejowego . I tak jak rok temu, znów było to skakanie na najwyższym światowym poziomie, Australijka Nine Kennedy była blisko uzyskania najlepszego w 2024 roku wyniku na świecie.

W czwartek główna część odbędzie się jednak na stadionie Letzigrund, na który bilety zostały już dawno temu wyprzedane. Trudno się dziwić, obsada jest wyśmienita, a mityng ten to ostatnia okazja, by zdobyć jeszcze punkty do łącznej klasyfikacji Diamentowej Ligi. I by zapewnić sobie udział w finale, który w przyszły piątek i sobotę odbędzie się w Brukseli.