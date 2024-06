Skrzyszowska w finale, ale kapitalny rekord innej Polki. I to by była sensacja

Pia Skrzyszowska broni w Rzymie złotego medalu ME, ale bieg półfinałowy był dopiero jej czwartym w tym roku. I to powodowało lekką niepewność, co do faktycznej formy 23-latki z Warszawy, czy jest ona aby taka, jak miesiąc temu w Dosze. Szybko rozwiała te wątpliwości, była druga, uzyskała 12.62 s. Ale przegrała z kapitalną Cyreną Sambą-Mayelą (12.43 s). Wcześniej dużą radość sprawiła Klaudia Wojtunik, pobiła rekord życiowy i czekała na to, co się stanie w trzecim biegu. Do miejsca w finale zabrakło jej jednej setnej sekundy...