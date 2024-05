Skrzyszowska ruszyła, Kambundji odpowiedziała. Wielkie starcie płotkarek w Ostrawie

Rok temu podczas mistrzostw świata w Budapeszcie to Ditaji Kambundji, a nie Pia Skrzyszowska, była jedyną Europejką w finałowej rywalizacji na 100 m przez płotki. Ich pojedynki są ozdobą mityngów na kontynencie, podobnie będzie zapewne wkrótce w Rzymie, gdy rozdane zostaną medale mistrzostw Europy. W Ostrawie do końca walczyły o zwycięstwo, po raz drugi w tym roku lepsza okazała się Szwajcarka. Czas Polki to 12.71 s, Kambundji była o trzy setne szybsza.