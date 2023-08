Skrzyszowska najlepiej w tym roku. Ale Szwajcarka? Wyrównała rekord Polki!

Na kilkanaście dni przed finałami mistrzostw świata forma czołowych lekkoatletek idzie w górę, a dowodem na to jest chociażby CITIUS Meeting w Bernie. Na start w Szwajcarii nie zdecydowało się zbyt wielu reprezentantów Polski, większość już jednak szlifuje formę na rywalizację w Budapeszcie, ale inny plan miała Pia Skrzyszowska. Ona w tym sezonie najszybciej biegała swój ulubiony dystans 100 metrów przez płotki w 12.65 s, ale stać ją było na dużo lepszy wynik. Blisko go była w Diamentowej Lidze w Monaco - biegła na czas poniżej 12,5 sekundy, co byłoby jej rekordem życiowym . Popełniła jednak błąd na siódmym rozstawie.

Niesamowity półfinał w Bernie. Pia Skrzyszowska straciła najlepszy wynik w Europie, choć... sama go poprawiła

Dziś więc zdecydowała się na start w Bernie - i już w półfinale pobiegła znakomicie. Była w nim druga, z czasem 12.61 s. Zawodniczkom sprzyjał wiatr, wiejący w plecy z siłą 1,2 m/s. Dużym zaskoczeniem był za to występ Ditaji Kambunji , która w połowie lipca wygrała mistrzostwa Europy do lat 23 w Espoo z wynikiem 12.68 s. Był to zarazem jej rekord życiowy.

Dziś go poprawiła - i to aż o 17 setnych. Sama nie mogła w to uwierzyć. Wyrównała tym samym najlepszy rezultat w karierze Skrzyszowskiej, uzyskany rok temu w Chorzowie (też 12.51 s). To zarazem rekord mityngu i nowy rekord Szwajcarii. No i wyrównany rekord Europy do lat 23, należący do Polki.