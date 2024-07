Skrzyszowska już trzymała kartkę z napisem "Rekord kraju". Przyszła weryfikacja

Już od 44 lat czas 12.36 s uzyskany przez Grażynę Rabsztyn jest rekordem Polski na 100 m przez płotki. I dziś mogła go pobić w Szwajcarii Pia Skrzyszowska. W finale mityngu Resisprint International pobiegła fenomenalnie, do ostatnich centymetrów walczyła z Holenderką Nadine Visser. A po biegu, w którym stoper zatrzymał się na 12.35 s, obie trzymały kartę z napisem "National Record", oznaczającym rekord kraju. Po analizie fotokomórki okazało się, że Holenderka go pobiła (12.36 s), Polce... zabrakła setna do jego wyrównania.