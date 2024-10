Skrzyszowska bez medalu, ale z nowym mieszkaniem. Odebrała gratulacje

Powody do radości w ostatnich dniach mają nie tylko wyżej wymienione sportsmenki. Okazuje się, że po cichu milowy krok w swoim życiu wykonała inna równie znana zawodniczka, Pia Skrzyszowska. Za lekkoatletką naprawdę udany sezon. Co prawda w stolicy Francji nie mogła równać się z czołowymi lekkoatletkami globu, ale za to świetnie poradziła sobie w innych prestiżowych imprezach . 23-latka z brązowym krążkiem opuściła halowe mistrzostwa świata oraz europejski czempionat rozgrywany na otwartym stadionie.

Pia Skrzyszowska zaskoczyła Łukasza Kadziewicza. A to może nie być koniec

"Kupiłaś za pieniądze wybiegane w 2024 roku chatę?" - zwrócił się do zawodniczki były siatkarz. "Tak" - odpowiedziała krótko. "Szacun. (...) Wielkie gratulacje, masz 23 lata. Czy planem inwestycyjnym jest jedno mieszkanie co sezon?" - kontynuował wątek Kadziewicz. "Nie mam planów takich. To mieszkanie też było takie trochę niespodziewane i nieplanowane. Nigdy o tym nie myślałam, nie wychodziłam tak do przodu. (...) Tak się dobrze potoczyło" - stwierdziła z uśmiechem na ustach niedawna medalistka mistrzostw Europy.