Skok po medal, a później trzy wysokości ponad życiówką. Polak na podium

Po reprezentacji Włoch Polska wystawiła w mistrzostwach Europy do lat 18 w Rieti najliczniejszą reprezentację - nic więc dziwnego, że i apetyty medalowe są też dość spore. Dwa lata temu w Bańskiej Bystrzycy Biało-Czerwoni wywalczyli osiem krążków, w tym trzy złote i cztery srebrne - w klasyfikacji medalowej znaleźliśmy się właśnie tylko za Włochami. Tam swój wielki talent potwierdziła Anastazja Kuś, błyszczał Jakub Rodziak, świetnie spisywał się Roch Krukowski. I oni będą polską nadzieję na medale w tegorocznych MŚ U-20 w Eugene. Nie wszyscy jednak rozwijają się tak harmonijnie, co widać po przykładzie Stanisława Strzeleckiego, wtedy też bohatera polskiejk drużyny.

W Rieti medalowy worek rozwiązała w piątek Kinga Jackowska - podopieczna trenera Macieja Bukowieckiego ze Szczytna. Wywalczyła srebro w pchnięciu kulą, choć przez moment nawet prowadziła. Można ją było uważać za faworytkę, ale dopiero później wyszło na jaw, że i srebro to gigantyczny sukces. - Nie liczyłam tutaj na podium, ponieważ jeszcze wczoraj byłam w bardzo złym stanie. A jednak dokonałam tego - mimo niedawnej kontuzji i trudnych przejść wczoraj. Głowa prawie mi eksplodowała, dostałam udaru cieplnego, wymiotowałam. Mam jednak dookoła siebie dobrych ludzi, bardzo mi pomogli - bez nich nie byłoby tego medalu - powiedziała, cytowana przez Tomasza Spodenkiewicza, prowadzącego serwis Athletics News.

A dziś w jej ślady poszedł 17-letni Dawid Barański, wszechstronny zawodnik Boleslavii Bolesławiec.

Mistrzostwa Europy do lat 18 w Rieti. Polak wicemistrzem kontynentu

Zazwyczaj medalowe konkurencje odbywają się w sesji wieczornej, wtedy też realizowany jest przekaz telewizyjny choćby przez naszą telewizję publiczną. W Rieti skoczkowie pojawili się jednak na stadionie już rano. Pierwotnie planowany był start dwóch Polaków - Mateusza Posmyka i Dawida Barańskiego. Ten pierwszy stawia już jednak na piłkę nożną, jest od pół roku graczem Górnika Zabrze, włączonym do pierwszej drużyny. I ostatecznie został w klubie, choć nie pojawił się w szerokim składzie na mecz o Superpuchar z Lechem Poznań.

Dawid Urbański, Rieti 2026 Mattia Ozbot Getty Images

Barański został więc sam, ale spisał się znakomicie. Mówimy o zawodniku bardzo wszechstronnym, bo w niedawnych MP do lat 18, w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, wygrał też złoto w trójskoku, skacząc ponad 15 metrów.

Dziś zaczął od pierwszej wysokości, czyli 1.94 m - i do 2.06 m był perfekcyjny. Pierwsze strącenie zaliczy na 2.09 m, ale tu też pojawiły się problemy u jego rywali. Jedynie Brytyjczyk Samuel James, który za trzy tygodnie skończy 17 lat, był bezbłędny.

Na 2.12 m zostało już tylko czterech skoczków. James i Barański zaliczyli tę wysokość w pierwszej próbie, Niemiec Jan Ungeheuer i Litwin Redas Šiuipys mocno się męczyli. Zaliczyli po trzy strącenia, było więc już jasne, że Polak ma co najmniej srebro.

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Tyle że później musiał atakować rekord życiowy. Strącił 2.15 m, James zaś zaliczył za drugim razem. Polak przeniósł drugą próbę na 2.18 m - i znów strącił. A Anglik... skoczył, poprawił życiówkę. Podobnie było na 2.21 m. Już wtedy było jasne, że Brytyjczyk zostanie mistrzem Europy. A on dołożył jeszcze jedną udaną próbę - na 2.25 m, co jest - w obecnych czasach - bardzo dobrym wynikiem już na poziomie seniorskim.

Próbował jeszcze na 2.27 m, ale po drugim strąceniu zrezygnował z trzeciej szansy. Miał w nogach już 14 skoków.





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