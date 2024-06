Skandal w biegu Polaka, włoska niemoc organizacyjna. A walczyli o finał sprintu

Wiele było już organizacyjnych wpadek podczas rzymskich ME, ale takiej jak dzisiaj w półfinale 100 metrów - jeszcze nie. A to był bieg z udziałem Polaka Oliwera Wdowika, z wysoką stawką. Ośmiu sprinterów ruszyło ostro, ci z pierwszych czterech torów po 20, może 30 metrach zaczęli zwalniać i się zatrzymali. Strzał startera, oznaczający falstart, był anemiczny, cichy. A zawodnicy z czterech dalszych torów biegli dalej, w tym Wdowik. Polak zaczął się oglądać może po 70 metrach, wkrótce zwolnił. A Włoch Matteo Meluzzo i Austriak Markus Fuchs normalnie finiszowali...

Jak wielki to jest wysiłek, ale i obciążenia psychiczne, wiedzą sami zawodnicy. Okazało się, że błąd popełnił Fuchs, został za to ukarany żółtą kartką. Ale by szanse były choć trochę bardziej wyrównane, powtórkę przeniesiono na czas po dwóch pozostałych półfinałach.