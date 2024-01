Sara Benfares, mistrzyni Niemiec na 10 000 metrów, uczestniczka mistrzostw świata i kandydatka do wyjazdu na igrzyska olimpijskie w Paryżu, została przyłapana na stosowaniu niedozwolonych środków wspomagających. Może jej grozić bardzo surowa kara, bowiem na co dzień jest studentką farmacji i trudno będzie jej udowodnić, że przyjęła środki nieświadomie. Co więcej, zdaniem niemieckich mediów, grozi jej utrata prawa do wykonywania zawodu.