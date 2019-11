Siostra Valerie Adams paralekkoatletyczną mistrzynią świata

Nowozelandka Lisa Adams, młodsza siostra Valerie, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w pchnięciu kulą, zdobyła w Dubaju złoty medal paralekkoatletycznych mistrzostw świata i dodatkowo ustanowiła rekord globu w tej konkurencji w swojej kategorii upośledzenia - 14,80 m.

To był debiut Nowozelandki w międzynarodowej imprezie. Trenerką 28-letniej Lisy, cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce, jest właśnie Valerie, która w marcu urodziła drugie dziecko. Jej marzeniem jest, by pojechać do Tokio na igrzyska i paraolimpiadę z... młodszą siostrą.

Lisa już po roku treningów osiągała znakomite wyniki - do rekordu świata w tej kategorii upośledzenia brakowało jej zaledwie 45 cm. Poprawiła go w Dubaju już w pierwszej próbie, a w kolejnej jeszcze wyśrubowała.

35-letnia Valerie Adams, która otrzymała tytuł szlachecki Dame od królowej Elżbiety II, wystąpiła już w czterech igrzyskach w rywalizacji kulomiotek (debiutowała w Atenach w 2004 r.). W dorobku ma złoto z Pekinu (2008) i Londynu (2012) oraz srebro z Rio de Janeiro (2016).

Paralekkoatletyczne mistrzostwa świata potrwają w Dubaju do 15 listopada. Uczestniczy w nich 1400 zawodników z 120 krajów, w tym 42 reprezentantów Polski. Biało-czerwoni mają obecnie w dorobku pięć medali - dwa srebrne i trzy brązowe.

Bratem obydwu kulomiotek jest... koszykarz ligi NBA Steven Adams, 26-letni środkowy Oklahoma City Thunder.