Setne od słynnego 10.00 s Woronina. Polski as wbiegł na mistrzostwa Europy

10.00 s - ten czas zna chyba każdy kibic "Królowej Sportu" w naszym kraju. Tyle 9 czerwca 1984 roku na stadionie Skry w Warszawie wybiegał na setkę Marian Woronin, choć początkowy odczyt pokazał nawet 9.99 s. Poprawił wtedy rekord Europy Włocha Pietro Mennei - ten wynosił 10.01 s.

Szybko skorygowano wynik Polaka na 10.00 s, dokładnie zaś było to 9.992 s. Zgodnie z regułami, wówczas koryguje się go w górę, do pełnej setnej sekundy. Dziś rekord Europy, znów należący do Włocha, tym razem Lamonta Marcella Jacobsa, wynosi 9.80 s. A ten wynik Woronina pozostaje na polskim szczycie.

Długo żadnemu z naszych sprinterów nie udawało się do tego zbliżyć nawet na jedną dziesiątą sekundy. Aż wreszcie trzy lata temu w Dessau dokonał tego Dominik Kopeć - najpierw w półfinale miał 10.06 s, później w finale - 10.05 s. Łącznie miał trzy biegi poniżej 10.10 s, latem zeszłego roku w DME w Madrycie 10.10 s zanotował też Oliwer Wdowik.

Obaj nasi najszybsi biegacze się nakręcają w rywalizacji, obaj chcą wystąpić w ME w Birmingham. A tam - powalczyć o finał.

Memoriał Ireny Szewińskiej. Dominik Kopeć z czwartym czasem w historii poklskiej lekkiej atletyki na 100 metrów

W Bydgoszczy zjawił się jednak tylko Kopeć - najpierw pobiegł w sztafecie 4x100 metrów, później indywidualnie. Miał idealne warunki - ciepło, wiatr 0,5 m/s w plecy, co przecież na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka nie zdarza się wcale często. I... zanotował niemal najgorszą reakcję startową z bloków wśród ośmiu uczestników - 0.153 s. Wolniej ruszył tylko Dawid Grząka.

A późniejsza część była już popisem zawodnika Agrosu Zamość. Kopeć uzyskał rewelacyjny czas 10.08 s - oznaczający uzyskanie minimum do Birmingham - tak tego wyznaczonego przez PZLA, jak i tego European Athletics. I już może szykować szczyt formy na rywalizację w Anglii.

Drugie miejsce zajął Sebastian Libura (10.44 s), trzecie - Łukasz Żak (10.49 s). To istotne w kontekście polskiej sztafety 4x100 m, ale także tej mieszanej.

Najszybsze biegi Polaków w historii na 100 metrów

10.00 s - Marian Woronin (Warszawa, 1984)

10.05 s - Dominik Kopeć (Dessau, 2023)

10.06 s - Dominik Kopeć (Dessau, 2023)

10.08 s - Dominik Kopeć (Bydgoszcz, 2026)

10.09 s - Dominik Kopeć (Kuortane, 2024)

10.10 s - Oliwer Wdowik (Madryt, 2025)

10.12 s - Dominik Kopeć (Budapeszt, 2023)

10.14 s - Marian Woronin (Moskwa, 1985)

10.14 s - Marian Woronin (Lublin, 1986)

