Setna wiktoria w starciach: Nowicki vs Fajdek. Wielki powrót mistrza

W tytułach mistrza świata jest 5:0 dla Fajdek, ale Nowicki ma... pięć medali z tych imprez, choć żadnego złotego. W podiach z ME to on prowadzi z rówieśnikiem 4:3, ale w złotach - aż 3:1. Najważniejsze jest jednak to, co odbywało się na igrzyskach: tu Fajdek ma jeden brąz, mimo że w Londynie czy Rio de Janeiro był murowanym kandydatem do tytułu. A Nowicki wyrzucał dwa medale, w tym złoto w Tokio.

Który osiągnął więcej w karierze? Tego chyba nikt nie rozstrzygnie. Do Pawła należy rekord Polski, Wojciech ma najcenniejsze trofeum. Jedno jest pewne: długimi latami cała lekkoatletyczna Polska była dumna z ich sukcesów. I choć już im ciężko o odległości ponad 80-metrowe, co wcale nie znaczy, że takie nie nadejdą, to wciąż młodsi rywale będą musieli liczyć się z polskimi weteranami w zmaganiach w sierpniu w Birmingham. A tam Nowicki będzie bronił złota wywalczonego w Rzymie.

Ich rywalizacja zaczęła się już w 2008 roku - 18 lat temu. To 140 konkursów plus jedne eliminacje, razem więc 141. Do dziś bilans wynosił 99:42 dla Fajdka, ale z wielu powodów wynik kolejnych zmagań - w 1. Memoriale Jakuba Pracharczyka na stołecznej Skrze - był wielką niewiadomą.

1. Memoriał Jakuba Pracharczyka w Warszawie. Rywalizacja Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajdka

Obaj nasi giganci młota mieli w ostatnich miesiącach ogromne problemy zdrowotne. Nowicki stracił większą część z ostatnich ponad 20 miesięcy, opuścił mistrzostwa świata w Tokio. A Fajdek też miał problemy z kostką rok temu, zimą uszkodził bark. Przeszedł w Poznaniu operację, ale termin powrotu nie był wcale taki pewny, czy wyrobi się przed mistrzostwami kontynentu.

Paweł Fajdek, Warszawa 2026 Radek Pietruszka PAP

Rehabilitacja dała jednak znakomite efekty, zawodnik OŚ AZS Poznań dziś pojawił się w kole. A dla Nowickiego był to już trzeci konkurs - sezon zaczął niezłym występem w Dreźnie (74.52 m), tydzień temu był nieco słabszy konkurs w Kielcach (72.73 m).

Fajdek w pierwszej kolejce spalił próbę, Nowicki od razu uzyskał 74.85 m. I to był dobry prognostyk, trochę podobny do tego z Drezna. Do końca konkursu już się nie poprawił, ale z drugiej strony - rzucał bardzo równo. Później było 73.13 m, 74.18 m, 74.29 m. Nie są to wyniki, którymi straszy się Hummela, Kochana czy Halasza, ale przecież podopieczny Joanny Fiodorow wraca po długiej kontuzji. I buduje formę na jedną konkretną imprezę.

Fajdek z kolei już w drugiej kolejce posłał młot na 76.94 m - wypełnił minimum PZLA na mistrzostwa Europy, bo to European Athletics miał z końcówki zeszłego sezonu. I to był wynik imponujący, przecież młociarz trenujący pod okiem Szymona Ziółkowskiego raczej spokojnie się rozkręca, z tygodnia na tydzień. Tak dobrze nie zaczął sezonu od 2019 roku, gdy uzyskał ponad 80 m w Forbach.

Wojciech Nowicki, Warszawa 2026 Radek Pietruszka PAP

W piątej kolejce Fajdek poprawił się na 77.11 m - to dwunasty wynik w Europie, jeśli wyłączymy Rosjanina Pronkina, który i tak do Birmingham nie poleci. Po raz setny w karierze zawodnik OŚ AZS Poznań pokonał swojego kolegę po fachu z Białegostoku.

Nowicki miał dwie ostatnie próby niemierzone, ale i tak utrzymał drugą pozycję. Ciekawie zaś było za jego plecami - Marcin Wrotyński i Dawid Piłat też walczą przecież o start w mistrzostwach Europy. Ostatnio lepszy był Piłat, regularnie rzucający już po 75 metrów, ale do dziś liderem polskich list był Wrotyński (76.72 m).

Te ostatni miał pięć nieudanych prób, w szóstej w końcu oddać rzut "pod wymiar" - 73.15 m. Skończył trzeci, Piłat zaś czwarty (72.69 m).

Paweł Fajdek SONG YANHUA East News

Wojciech Nowicki KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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