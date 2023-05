Sensacyjny pomysł zdyskwalifikowanego za doping mistrza

29-letni lekkoatleta, który za używanie niedozwolonej substancji, wykrytej w jego organizmie w czerwcu 2022 roku, nie będzie mógł startować przez trzy lata, przyznał, że sytuacja finansowa jego i jego rodziny zmusza go do wystawienia krążka na aukcję. Według jego słów, za medal może otrzymać 300 tys. dolarów - napisał portal insidethegames.biz.

Nijel Amos zamierza zbić fortunę na medalu olimpijskim. Kto kupi?

"Jestem w kontakcie z różnymi osobami, w tym doradcami finansowymi, bo utrzymanie mojej rodziny jest priorytetem, a medal olimpijski to jedyny mój 'aktyw', który muszę zainwestować w przyszłość najbliższych i swoją. W Botswanie jest niezwykle trudno przetrwać sportowcom, bo nie otrzymują żadnej pensji, ani emerytury, ani innych zryczałtowanych dochodów z tytułu ubezpieczenia" - powiedział.

Amos stwierdził również, że jest niewinny, a przyznał się do zarzucanego mu stosowania dopingu (modulatora metabolizmu) wyłącznie z powodu możliwości skrócenia kary z czterech do trzech lat (co się stało), bo tak doradzał mu zespół prawny. Dodał jednocześnie, że cała sprawa rzuca się cieniem, nie tylko na jego osobę.