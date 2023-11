Sensacyjny mistrz świata wysłał sygnał polskim asom. Rekord i kolejne złoto

Jeśli ktoś uważał, że złoty medal mistrzostw świata wywalczony przez kanadyjskiego młociarza Ethana Katzberga był dziełem przypadku, to wkrótce może się przekonać, jak błędna to teza. 21-latek w znakomitym stylu wygrał igrzyska panamerykańskie, w czterech próbach z pięciu mierzonych uzyskał co najmniej 80 metrów. I znów wysłał sygnał polskim mistrzom - Wojciechowi Nowickiemu i Pawłowi Fajdkowi, że w letnich igrzyskach w Paryżu będzie głównym kandydatem do zdobycia złota.