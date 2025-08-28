Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sensacyjne zakończenie finału z Bukowiecką. Marileidy Paulino w końcu pokonana

Andrzej Grupa

Marileidy Paulino, Salwa Eid Naser, Henriette Jaeger. No i nasza Natalia Bukowiecka. W finale Diamentowej Ligi w Zurychu na starcie pojawiły się same gwiazdy, gra szła o 50 tys. dolarów. I była to ostatnia konfrontacja elity przed wrześniowymi mistrzostwami świata. Na finiszu tym razem doszło jednak do sensacji. Serie triumfów mistrzyni olimpijskiej z Dominikany została w końcu przerwana.

Natalia Bukowiecka
Natalia BukowieckaArtur Widak/Nur Photo via AFPAFP

Można przez cały sezon być w świetnej formie, ale swoją wyższość trzeba udowodnić w kluczowej imprezie sezonu. Tą w tym roku będą wrześniowe mistrzostwa świata.

W Zurychu światowa elita spotkała się po raz ostatni przed japońskim czempionatem. może bez Sydney McLaughlin-Levrone, Nickishy Price czy Aaliyah Butler. One też będą się liczyły w walce o medale.Ale i tak w znakomitym składzie. A w tym gronie znalazła się Natalia Bukowiecka, aktualna wicemistrzyni świata i brązowa medalistka olimpijska, której ostatnie wyniki budziły jednak pewien niepokój.

I ten niepokój, na 2,5 tygodnia przed pierwszym występem w Tokio, nie został rozwiany.

Diamentowa Liga. Finał zmagań w Zurychu. Sensacja na finiszu, ale co się stało z Natalią Bukowiecką? Polka odpuściła

Trudno było liczyć, że Polka włączy się tu do walki o zwycięstwo. Nie była w stanie jej nawiązać w Chorzowie, i to nie tylko z Paulino czy Salwą Eid Naser, ale i z innymi gwiazdami. Podobnie stało się i w Lozannie.

Sportsmenka w stroju lekkoatletycznym przykuca na bieżni stadionu, trzymając bukiet kwiatów i zakrywając usta dłonią, w tle widoczni inni zawodnicy i trybuny z publicznością.
Salwa Eid Naser, w tle - Natalia BukowieckaTIL BUERGYPAP/EPA

Polka dostała tym razem skrajny tor - ósmy. Jest znacznie lepszy niż pierwszy, a czasem pomaga i osłonić się trochę od wiatru. Tyle że od początku nie biegła w czubie stawki, a w okolicach szóstej pozycji: przed Isabellą Whittaker i Martiną Weil. Zwykle działo się tak, że w samej końcówce Polka przyspieszała, była w stanie sporo nadrobić, czasem nawet wygrać. A tu jakby spasowała. Po 300 metrach była ostatnia, metę minęła już wyraźnie zwalniając. Ostatnią pięćdziesiątkę przebiegła o równą sekundę wolniej od Naser. A spokojnie mogła powalczyć o złamanie 50 sekund, co pokazała Weil.

    Na szczycie zaś doszło do sensacji, a przynajmniej - do sporej niespodzianki. Owszem, na początku sezonu w Kingston Naser pokonała Paulino, ale później Dominikanka wygrywała ich cztery kolejne pojedynki. Niby czasem minimalnie, ale jakby miała jednak wszystko pod kontrolą.

    Trzy biegaczki ścigające się na stadionowej bieżni podczas zawodów lekkoatletycznych, każda z widocznym numerem i nazwiskiem na koszulce, w tle rozmazana publiczność i banery sponsorskie.
    Trzy najlepsze sprinterki na 400 metrów w DL: Salwa Eid Naser, Marileidy Paulino i Henriette JaegerFABRICE COFFRINIAFP

    Teraz na 100 metrów przed metą Naser miała 0.24 s przewagi, na 50 m - 0.23. I nie osłabła, pokazała mistrzyni olimpijskiej z Paryża, że potrafi z nią wygrać. Uzyskała znakomity czas 48.70 s - nowy rekord mityngu w Zurychu. Ledwie o 0.03 s gorszy niż jej najlepszy w 2025 roku na świecie.

    A to oznaczało, że główna nagroda trafi jednak do zawodniczki z Bahrajnu. Ona wygrywała Diamentową Ligę 2018 i 2019 roku - wtedy była najlepsza na świecie, później została zawieszona za złamanie procedur antydopingowych. A w trzech poprzednich sezonach tytuły zbierała już Paulino.

    Wyniki finału DL na 400 metrów:

    • 1. Salwa Eid Naser (Bahrajn) - 48.70 s
    • 2. Marileidy Paulino (Dominikana) - 49.23 s
    • 3. Henriette Jaeger (Norwegia) - 49.49 s - rekord kraju
    • 4. Martina Weil (Chile) - 49.72 s - rekord kraju
    • 5. Amber Anning (Wielka Brytania) - 49.75 s
    • 6. Isabella Whittaker (USA) - 49.99 s
    • 7. Lieke Klaver (Holandia) - 50.23 s
    • 8. Natalia Bukowiecka (Polska) - 51.06 s

    Lekkoatletka w sportowym stroju trzymająca ręce na głowie, wyrażająca emocje napięcia lub rozczarowania, na piersi numer startowy i logo sponsora, w tle rozmyte trybuny stadionu.
    Natalia BukowieckaAleksandra Szmigiel/REPORTERReporter
    Natalia Kaczmarek: Nie wiedziałam czego się spodziewać. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

