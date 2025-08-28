Sensacyjne zakończenie finału z Bukowiecką. Marileidy Paulino w końcu pokonana

Można przez cały sezon być w świetnej formie, ale swoją wyższość trzeba udowodnić w kluczowej imprezie sezonu. Tą w tym roku będą wrześniowe mistrzostwa świata.

W Zurychu światowa elita spotkała się po raz ostatni przed japońskim czempionatem. może bez Sydney McLaughlin-Levrone, Nickishy Price czy Aaliyah Butler. One też będą się liczyły w walce o medale.Ale i tak w znakomitym składzie. A w tym gronie znalazła się Natalia Bukowiecka, aktualna wicemistrzyni świata i brązowa medalistka olimpijska, której ostatnie wyniki budziły jednak pewien niepokój.

I ten niepokój, na 2,5 tygodnia przed pierwszym występem w Tokio, nie został rozwiany.

Diamentowa Liga. Finał zmagań w Zurychu. Sensacja na finiszu, ale co się stało z Natalią Bukowiecką? Polka odpuściła

Trudno było liczyć, że Polka włączy się tu do walki o zwycięstwo. Nie była w stanie jej nawiązać w Chorzowie, i to nie tylko z Paulino czy Salwą Eid Naser, ale i z innymi gwiazdami. Podobnie stało się i w Lozannie.

Salwa Eid Naser, w tle - Natalia Bukowiecka TIL BUERGY PAP/EPA

Polka dostała tym razem skrajny tor - ósmy. Jest znacznie lepszy niż pierwszy, a czasem pomaga i osłonić się trochę od wiatru. Tyle że od początku nie biegła w czubie stawki, a w okolicach szóstej pozycji: przed Isabellą Whittaker i Martiną Weil. Zwykle działo się tak, że w samej końcówce Polka przyspieszała, była w stanie sporo nadrobić, czasem nawet wygrać. A tu jakby spasowała. Po 300 metrach była ostatnia, metę minęła już wyraźnie zwalniając. Ostatnią pięćdziesiątkę przebiegła o równą sekundę wolniej od Naser. A spokojnie mogła powalczyć o złamanie 50 sekund, co pokazała Weil.

Na szczycie zaś doszło do sensacji, a przynajmniej - do sporej niespodzianki. Owszem, na początku sezonu w Kingston Naser pokonała Paulino, ale później Dominikanka wygrywała ich cztery kolejne pojedynki. Niby czasem minimalnie, ale jakby miała jednak wszystko pod kontrolą.

Trzy najlepsze sprinterki na 400 metrów w DL: Salwa Eid Naser, Marileidy Paulino i Henriette Jaeger FABRICE COFFRINI AFP

Teraz na 100 metrów przed metą Naser miała 0.24 s przewagi, na 50 m - 0.23. I nie osłabła, pokazała mistrzyni olimpijskiej z Paryża, że potrafi z nią wygrać. Uzyskała znakomity czas 48.70 s - nowy rekord mityngu w Zurychu. Ledwie o 0.03 s gorszy niż jej najlepszy w 2025 roku na świecie.

A to oznaczało, że główna nagroda trafi jednak do zawodniczki z Bahrajnu. Ona wygrywała Diamentową Ligę 2018 i 2019 roku - wtedy była najlepsza na świecie, później została zawieszona za złamanie procedur antydopingowych. A w trzech poprzednich sezonach tytuły zbierała już Paulino.

Wyniki finału DL na 400 metrów:

1. Salwa Eid Naser (Bahrajn) - 48.70 s

2. Marileidy Paulino (Dominikana) - 49.23 s

3. Henriette Jaeger (Norwegia) - 49.49 s - rekord kraju

4. Martina Weil (Chile) - 49.72 s - rekord kraju

5. Amber Anning (Wielka Brytania) - 49.75 s

6. Isabella Whittaker (USA) - 49.99 s

7. Lieke Klaver (Holandia) - 50.23 s

8. Natalia Bukowiecka (Polska) - 51.06 s

Natalia Bukowiecka Aleksandra Szmigiel/REPORTER Reporter

