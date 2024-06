Sensacyjne wyznanie polskiej gwiazdy. Zrobiła to, żeby nie czuć bólu. Potem od razu w płacz

Anna Kiełbasińska w najbliższą środę skończy 34 lata . Dokładnie miesiąc później w Paryżu rozpoczną się letnie igrzyska olimpijskie. Czy z jej udziałem? Na to pytanie nikt dzisiaj nie zna odpowiedzi. Wiadomo tylko, że jeśli sportsmenka nie wywalczy prawa startu w imprezie czterolecia - jak deklaruje - kończy karierę.

O kwalifikację olimpijską powalczy podczas mistrzostw Polski, które w dniach 27-29 czerwca odbędą się w Bydgoszczy. Zdecydowała się na start, mimo że nieustannie zmaga się z bólem . Kłopoty zdrowotne to w ostatnim czasie jej prawdziwa zmora.

Drastyczna decyzja medalistki z Tokio. Wyszła z kliniki i wybuchła płaczem

- To chore. To była ostateczność, zmiana w ciele nieodwracalna zbyt łatwo. Gdy wyszłam z kliniki, wybuchłam płaczem. To jest koszt zawodowego sportu, z którego mało kto zdaje sobie sprawę - mówi sportsmenka w rozmowie z TVP Sport.