⁠Sensacyjne wieści w sprawie Pawła Fajdka. To będzie hit. Idzie nowe

Niewielu jest obecnie polskich sportowców, którzy polaryzują tak mocno, jak Paweł Fajdek. Wybitny polski lekkoatleta znany jest z bezkompromisowego podejścia, a kiedy już pojawia się w mediach, mówi to, co myśli. Nie inaczej było w przypadku ostatniej rozmowy z redakcją Sport.pl. 34-latek nie zostawił wówczas suchej nitki na reprezentacji Polski i Robercie Lewandowskim . Jako najważniejszy moment w polskim sporcie w 2023 roku wskazał porażkę kadry w Kiszyniowie z Mołdawią .

Co mogę powiedzieć? Na wstępie może, że im więcej tytułów, tym niżej spadam w tym plebiscycie. Naprawdę jestem pod wrażeniem kibiców, że zrobili wielkie "wow", bo każdy jest w szoku. Ale nie, to jest fajne – pozytywne. Obiecałem sobie i najbliższym, że w tym roku będzie bez awantur, więc ich nie będzie

Rozgoryczony Fajdek nie zapozował nawet wówczas z pozostałymi medalistami do pamiątkowego zdjęcia, co zostało negatywnie odebrane przez kibiców. Najnowsze doniesienia na temat 34-latka nie noszą jednak znamion negatywnych.

Paweł Fajdek rozpocznie treningi w Poznaniu

Beata Oryl-Stroińska przekazała w piątek sensacyjne nowiny. Paweł Fajdek zdecydował się na podpisanie kontraktu z AZS-em Poznań. Do tej pory od 2020 roku związany był on z AZS-em AWF Katowice. Od 1 stycznia lekkoatleta przeniesie treningi do Poznania, który to razem z trenerem Szymonem Ziółkowskim wybrał jako najatrakcyjniejszy ośrodek pod kątem przygotowań olimpijskich i warunków finansowych.