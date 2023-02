67. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski dostarczyły wielu emocji i kilka rekordowych osiągnięć, ale chyba nikt się nie spodziewał, że tak bardzo zagrożone będzie 21-letnie osiągnięcie Marcina Urbasia , który w Wiedniu przebiegł dystans 200 m w 20,55 s. Wtedy, w półfinale mistrzostw Europy, pokonał Brytyjczyka Christiana Malcolma. W finale też był lepszy od tego rywala, zgarnął złoto, choć wystarczył mu do tego czas 20,64 s.

Eliminacje dały duże nadzieje przed finałem. Świetne czasy!

Już poranne eliminacje w niedzielę zapowiadały bardzo ciekawy finał, bo aż trzech zawodników zeszło poniżej 21 sekund, a czwarty - Adam Łukomski z AZS AWF Wrocław - uzyskał czas 21,01 s. Przy czym każdy z nich - Patryk Wykrota, Łukasz Żok i Albert Komański, a także na końcu Łukomski - wygrali swoje serie eliminacyjne. Dopiero w finale mieli okazję powalczyć ze sobą, a to zwiastowało jeszcze lepsze rezultaty. Faworytem był Żok, ale to nie on się cieszył na mecie najbardziej.