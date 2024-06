Sędziowie przegonili Piotra Liska: "Nie twoja robota". Dramat polskiego asa

Odpadnięcie Roberta Sobery już na wysokości 5.45 m to spory zawód - doświadczony reprezentant Polski w każdym z tegorocznych konkursów zaliczał jednak co najmniej 5.62 m. W Rzymie może nie tyle miał się bić o medal, co znaleźć w finale, a tam powalczyć o olimpijskie minimum. Ono zaś wynosi 5.82 m, to o dwa centymetry więcej od "życiówki" Polaka.

Sobera i Piotr Lisek zaczęli zmagania od wysokości 5.45 m, nie powinna być obecnie dla nich żadną przeszkodą. A była, strącił Lisek, strącił zaraz Sobera. Tylko że ten pierwszy po chwili się poprawił, z dużym zapasem, a Sobera - już nie. Zaczęła się wojna nerwów, przecież w każdym z pięciu tegorocznych konkursów pierwszą próbę miał udaną. A zwykle zaczynał od 5.42 m.

I tę wojnę nerwów przegrał, a na dodatek tyczkarzom nie pomagał wiatr, wiejący w twarz. Trzy razy strącił też tę wysokość Paweł Wojciechowski, kończący już karierę. Były mistrz świata od dawna nie skacze już niestety za wysoko.

Piotr Lisek chciał pomóc sędziom. Załatwił sprawę i go... przegonili. "Nie twoja robota"

Został więc tylko Lisek, który 5.60 m pokonał od razu, w pięknym stylu. I zapewnił sobie miejsce w finale, bo kwalifikacyjnego 5.75 m nie trzeba już było rozgrywać. Dopuszczono więc całą trzynastkę, która zaliczyła ostatecznie tę niższą wysokość. Dla Armanda Duplantisa oznaczało to... zaledwie jeden skok. Gdyby nie chciał skakać, a zdecydował się od razu na 5.75 m, eliminacje toczyłyby się pewnie dalej.

Paweł Wojciechowski i jego ostatnie mistrzostwa Europy w karierze /

Po genialnym Szwedzie można się pewnie spodziewać znów atakowania rekordu świata, bo że wywalczy złoto, to właściwie pewnik. Lisek może zaś powalczyć o medal, jego dyspozycja też jest bardzo dobra. Szkoda tylko, że w takiej formie nadal nie są organizatorzy zmagań i sędziowie z ramienia European Athletics.

Gdy Polak szykował się do skoku rozgrzewkowego, nagle ze stojaków spadła... poprzeczka. - Dobrze, że się nie obróciła i na nią nie wpadłem - mówił 31-letni skoczek pochodzący z Dusznik. W tych Dusznikach organizuje zresztą mityng tyczkarzy, będący w kalendarzu World Athletics - ostatnia edycja odbyła się jedenaście dni temu. Ma więc też wiedzę techniczną, co i jak powinno wyglądać.

- Na rozgrzewce zerwała się guma, nie mogli sobie z tym poradzić. To podbiegłem, zaczepiłem ją, ale mnie wyrzucili. "Nie twoja robota". No jest tu seria niefortunnych zdarzeń. Nie zwykłem narzekać, ale jednak coś nie tak w tych ME - mówił reprezentant Polski Michałowi Chmielewskiemu w TVP Sport.

Robert Sobera / Adam Warżawa / PAP

I nie mógł odżałować, że nasi tyczkarze w komplecie nie znaleźli się w finale. - Widziałem, jak Francuzi wychodzili ze szkoczni i pokazywali, że wchodzą w trzech do finału. My też kiedyś tak się cieszyliśmy, to były piękne czasy - powiedział.

A we wtorek wieczorem sam będzie walczył o polski medal w Rzymie.

