Sceny po złocie polskiej paralimpijki, nie mogła wytrzymać z bólu. „Łzy płyną jak grochy”

Nieprawdopodobnych emocji w Paryżu polskim kibicom dostarczają paralimpijczycy, którzy kilka dni temu wybrali się do stolicy Francji . W piątkowy wieczór kraj nad Wisłą żył przede wszystkim zmaganiami odbywającymi się na obiekcie lekkoatletycznym. Oczy sporej grupy fanów sportu zwrócone były między innymi na Różę Kozakowską. Wielka faworytka do mistrzostwa nie zawiodła i już w pierwszej próbie pobiła rekord świata . Chwilę później przeżyła jednak dramat, bo okazało się, że doznała poważnego urazu.

Zanim "Biało-Czerwona" udała się do szpitala, zacisnęła zęby i pojawiła się w strefie mieszanej, by przekazać dziennikarzom swoje odczucia na gorąco po historycznej rekordowej próbie. Od razu na jej twarzy pojawiły się łzy. "Ból był potworny. Wiem o bólu wszystko, ale ten nawet mnie zaskoczył. (...) Gdybym wiedziała, że pobiłam rekord świata, to już bym się na to nie targnęła. I ręka znów wyleciała z barku. Gdyby nie skóra, pewnie poleciałaby razem z maczugą. Ból jak siekiera w nodze! (Róża nawiązuje do tragicznego wydarzenia z dzieciństwa - red)" - cytuje słowa paralimpijki Michał Pol.