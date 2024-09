Sceny na ślubie Kaczmarek i Bukowieckiego. Pan młody ocierał łzy, nagranie trafiło do sieci

Natalia Kaczmarek od 28 września nosi już nazwisko Bukowiecka. Biegaczka wyszła za mąż za kulomiota, Konrada Bukowieckiego, na pięknej uroczystości w otoczeniu jezior. Para młoda podzieliła się już zdjęciami z wydarzenia, a teraz do sieci trafiło również wideo. Widać na nim wyraźnie, jak pan młody ociera łzy wzruszenia, gdy prowadzono sprinterkę do ołtarza. Co za sceny, trudno się nie wzruszyć.