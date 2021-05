Angelika Sarna zajęła trzecie miejsce na 800 m, zdobywając pięć punktów. Polka po pierwszym okrążeniu była na przedostatnim miejscu, wyprzedzając tylko Salome Afonso z Portugalii.

Na finiszowej prostej Sarna wyprzedziła dwie rywalki i przybiegła na metę na czwartej pozycji z czasem 2.02,54, co jest jej najlepszym wynikiem w sezonie. Wygrała Brytyjka Ellie Baker - 2.00,95, przed Niemką Christiną Hering - 2.01,09 i Włoszką Eleną Bello - 2.02,06. Za Polką uplasowały się Francuzka Lena Kandissounon, Hiszpanka Esther Guerrero, która miała rekord życiowy poniżej dwóch minut, ale to był jej pierwszy start w sezonie, i Portugalka Afonso.



Potem jednak okazało się, że Sarna awansuje na trzecie miejsce, bo zdyskwalifikowano Niemkę. Polka dowiedziała się o tym, udzielając wywiadu TVP.

Michał Rozmys trzeci na 1500 m

Trzeci był także Michał Rozmys na 1500 m. Na początku tempo biegu było bardzo wolne, Polak biegł z tyłu stawki, a ostatnie okrążenie zaczynał jako ostatni.



Rozmys na finałowej prostej hurtowo jednak wyprzedzał rywali. Dało mu to trzecią pozycję z czasem 3.57,13. Bieg wygrał prowadzący Niemiec Robert Farken - 3.56,64, który nie dał się wyprzedzić atakującemu go Hiszpanowi Jesusowi Gomezowi - 3.56,79.



Za Polakiem przybiegli natomiast Brytyjczyk Archie Davis - 3.57,89, Portugalczyk Isaac Nader - 3.58,50, Włoch Matteo Guelfo - 3.59,24 i Francuz Jimmy Gressier - 3.59,37.



Aleksander Wiącek ostatni na 5000 m

Na najdłuższym męskim dystansie, 5000 m, już tak dobrze nie było, ale można się było tego spodziewać. Aleksander Wiącek zrobił co mógł, długo trzymał się Portugalczyka Samuela Baraty, ale ostatecznie zajął siódme, czyli ostatnie miejsce, z czasem 14.20,37, co jest jego najlepszym wynikiem w tym sezonie.



Na ostatnim okrążeniu trwała natomiast walka o zwycięstwo. Lepszym finiszem popisał się Yemaneberhan Crippa, który uzyskał 13.17,23, ustanawiając rekord mistrzostw. Z Włochem walczył Hiszpan Carlos Mayo, ale nie wytrzymał końcówki i dał się jeszcze wyprzedzić Francuzowi Hugonowi Hayowi - 13.17,95. Hiszpan osiągnął 13.18,15. Obaj ustanowili rekordy życiowe. Czwarty był Brytyjczyk Thomas Mortimer - 13.28,12 z najlepszym wynikiem w Europie do 23 lat w tym roku. Piąty był Niemiec Maximilian Thorwith - 13.46,27, a szósty Portugalczyk Barata - 13.51,94.

