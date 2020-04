Amerykańska tyczkarka Sandi Morris, wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, wraz z ojcem zbudowała w pobliżu domu skocznię, na której będzie mogła trenować mimo pandemii koronawirusa. Czeka jeszcze tylko na materac do lądowania.

Cała konstrukcja kosztowała ok. czterech tysięcy dolarów. Za sam zeskok trzeba zapłacić jednak 30 tysięcy, ale Morris udało się go wypożyczyć. Prace trwały około trzech tygodni.

Prawie 40-metrowy rozbieg powstał pomiędzy boiskiem piłkarskim a kortem tenisowym na terenie osiedla niedaleko domu rodziców 27-letniej zawodniczki w Greenville (Karolina Południowa).



Morris zachęca mieszkańców do śledzenia jej treningów, choć tylko z własnych domów, aby nie ryzykować zakażenia koronawirusem.



"W pobliżu jest mnóstwo domów, całkiem dosłownie będzie mnie można oglądać z okien. Będzie fajnie" - powiedziała srebrna medalistka ostatnich letnich igrzysk.



Pomysł tlił się w jej głowie od dawna. Na co dzień trenowała w Arkansas i zawsze, gdy odwiedzała rodziców, zostawała tylko na chwilę. Teraz będzie po prostu mogła zdalnie otrzymywać instrukcję od trenera.



"Ten wirus popchnął nas do działania, do wykonania czegoś, co długo chcieliśmy zrobić" - przyznała Morris.



W budowie skoczni pomagali także przyjaciele rodziny. Plan sporządził Scott Kendricks, ojciec dwukrotnego mistrza świata Sama Kendricksa. Zawodnik zapowiedział, że gdy tylko przepisy na to pozwolą, chętnie odwiedzi Morrisów i spróbuje sił na wybudowanej przez nich skoczni.



Sandi Morris ma też w dorobku dwa srebrne medale mistrzostw świata oraz złoto i srebro halowych MŚ.



Na osobiście wykonanej skoczni we własnym ogrodzie ćwiczy też były rekordzista świata Francuz Renaud Lavillenie. Kilka dni temu pochwalił się "rekordem kwarantanny" - 5,70 m.

