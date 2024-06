Samotny bieg Polki. Smutek, machanie głową, a później łzy szczęścia. Jedna setna zdecydowała

Ten piątek Klaudia Wojtunik, reprezentantka Polski w biegu na 100 m przez płotki, zapamięta pewnie do końca życia. Najpierw była dyskwalifikacja w eliminacjach ME na 100 m przez płotki, później przywrócenie do rywalizacji po apelacji i samotny bieg. Pełen błędów, a na mecie zła machnęła ręką. Nie wierzyła, że udało jej się uzyskać czas poniżej 13.23 s, a tyle musiała mieć. Za chwilę, gdy zegar pokazał 13.22, zakryła twarz rękoma. Pobiegnie w sobotę w półfinale, razem z trzema innymi Polkami.