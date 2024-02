Ostatnie lata nie były łatwe dla Andrejczyk . Myślała nawet o zakończeniu kariery . W ubiegłym roku dokonała zmian w sztabie szkoleniowym . Za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradziła swoim fanom, że ma nowego trenera, który będzie ją przygotowywał do najważniejszej imprezy sportowej w 2024 roku.

Wspaniały prognostyk ws. Marii Andrejczyk. Słowa napawają optymizmem

"Bardzo chcę startować. Pierwszy występ już w marcu. Chcę czuć radość z tego, że nadal mamy nad czym pracować. Będę robiła wszystko, by nie zawieść trenera i rodziny. Mam przeogromne wsparcie. Fajnie byłoby to wykorzystać" - powiedziała w wywiadzie TVP Sport. Teraz polski lekkoatleta Marcin Krukowski w rozmowie ze wspomnianą stacją wyjawił, że nie ma powodów do obaw w sprawie Andrejczyk przed igrzyskami olimpijskimi. 27-latka pochodząca z Suwałk szlifuje formę i wciąż jest głodna sukcesów.