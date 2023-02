Rozpoczęła się dekomunizacja lekkoatletyki. Po 40 latach

Szymon Ziółkowski, polski mistrz olimpijski w rzucie młotem z igrzysk w Sydney w 2000 roku, uważa nawet, że najlepiej byłoby wprowadzić cezurę. Wymazać wszystkie rekordy świata pobite przez końcem epoki, w której blok wschodni odgrywał kluczową rolę i dominował w lekkoatletyce. Zacząć wszystko od nowa i tamtą, koszmarną i często opartą na dopingu epokę uznać za niebyłą albo przynajmniej za nieprzystającą do obecnej.

On wie co mówi, jako młociarz. Rekord świata w męskim rzucie młotem jest jednym z najstarszych - Jurij Sedych w 1986 roku rzucił 86,74 m i jest to wynik niewyobrażalny dla obecnych młociarzy. Anita Włodarczyk może bić rekordy w kobiecym młocie dlatego, że w latach 80. kobiety jeszcze nim nie rzucały i żadna zawodniczka bloku wschodniego nie wyśrubowała rezultatu.