Rozerwana ręka rekordzisty Polski. Trzask, a potem jakby wybuchł granat

Michał Gawenda to jeden z największych polskich talentów w lekkoatletyce. Już w wieku 17 lat skakał 5,45 m w skoku o tyczce. Od trzech lat jednak prześladuje go ogromny pech. Zdrowie szwankuje, ale on się nie poddaje.

Kiedy jednak wydawało się, że znowu zacznie pokazywać, na co go stać, doszło do koszmarnego wypadku w Krakowie w czasie młodzieżowych mistrzostw Polski. Na rozgrzewce Gawenda wyglądał na naprawdę dobrze przygotowanego do startu.

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"To było jak wybuch granatu. Rozerwało mu skórę i tkanki pod nią". Stracony kolejny sezon

Lekkoatleta Warszawianki w tym roku wrócił do startów po 16-miesięcznej przerwie. W lutym ubiegłego roku dwukrotnie skoczyło 5,40 m i zniknął. Znowu pojawiły się problemy ze zdrowiem.

Wrócił pod koniec czerwca. W Warszawie w Memoriale Zygmunta Szelesta skoczył 4,75 m. Miesiąc wcześniej przetarł się w biegu na 200 metrów. Potem był jeszcze jeden występ w Warszawie, gdzie skoczył 4,60 m. Do Krakowa na MMP przyjechał z nadzieją przekroczenia pięciu metrów.

- Byliśmy na etapie powrotu i Michał w Krakowie miał powrócić na fajny poziom. Pierwszy jego skok na rozgrzewce był genialny. Konkurs zaczynaliśmy od 4,60 m, ale miał około 70 centymetrów zapasu. Pomyślałem sobie: Michał wrócił. Skakał na bardzo twardej tyczce i to nie z pełnego rozbiegu, a z 12 kroków, ale tyczka nie wytrzymała w kolejnym skoku. Niestety pękła i cała energia zgiętej tyczki skumulowała się w lewej dłoni Michała. To było jak wybuch granatu. Rozerwało mu skórę i tkanki pod nią. Wszystkim wydaje się, że to jest od przecięcia tyczką, ale ta złamała się przecież w innym miejscu niż uchwyt. Po prostu zadziałała na dłoń taka energia, że rozerwała tkanki - opisywał obrazowo Andrzej Gawenda, trener i ojciec Michała, w rozmowie z Interia Sport.

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Rzeczywiście dłoń wyglądała koszmarnie. Głębokie rozcięcie, w którym było widać wszystkie mięśnie, ciągnęło się od okolic kciuka do przegubu dłoni. O skakaniu w tym sezonie nie ma już mowy.

Na szczęście Michał nie doznał żadnych złamań. Kości są całe, ale skóra i tkanki zostały rozerwane. Najpierw została zszyta rana wewnątrz, a dopiero potem skóra dłoni. Nie będziemy wracać na wariata. Ten sezon jest już stracony, jeśli chodzi o starty. Wykorzystamy ten czas na treningi i postaramy się wrócić w sezonie halowym

Taka sytuacja ze złamaniem tyczki przytrafiła się Gawendzie dopiero drugi raz w życiu. Pierwszy raz miał miejsce bardzo dawno temu. Niemal na początku jego przygody ze sportem.

Fatum wisi nad Michałem Gawendą, a był jednym z najlepszych na świecie. Chciał już rzucić sport

Nie ma co ukrywać, że zbyt wiele pecha jest w życiu Gawendy. Cztery lata temu, jako 17-latek, został mistrzem Europy juniorów młodszych, a kilka tygodni później wystąpił w mistrzostwach świata juniorów w Cali (Kolumbia), gdzie sięgnął po brązowy medal wynikiem 5,45 m. Był zdecydowanie najmłodszym zawodnikiem w całej stawce. Od rywali na podium nawet dwa lata.

Zimą 2023 roku już niemal regularnie skakał 5,40 m. W halowych mistrzostwach Polski w Toruniu zajął trzecie miejsce z wynikiem 5,42 m. To do tej pory jest halowy rekord Polski U-20. Widać było, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Pod koniec lipca zajął czwarte miejsce w krajowym czempionacie w Gorzowie Wielkopolskim, śrubując rekord życiowy do 5,46 m. Miał wówczas 18 lat. Chwilę później był czwarty w mistrzostwach Europy juniorów w Jerozolimie. I zaczęły się problemy. Od tego momentu oddał może tyle skoków, co czasami inni robią przez miesiąc.

Jakieś fatum wisi nad Michałem w trzech ostatnich latach. Zaczęło się od tego, że przestał zakładać tyczkę, bo pojawiły się problemy ze wzrokiem. Nie było akomodacji. To był problem z soczewkami. Nie miał po prostu obrazu 3D i przez to widział dwa dołki do zakładania tyczki. Z takimi problemami trudno było cokolwiek zrobić. Wyszliśmy jednak z tego poprzez rehabilitację. To był typowo mięśniowy problem z okiem. Zresztą Michał miał podobną przypadłość jako dzieciak, ale to zostało wyleczone. Wróciło jednak po latach

Nasz lekkoatleta stracił zatem rok.

- W kolejnym trzeba było - pod kątem zaleconych ćwiczeń - przebudować wszystkie naprężenia myśli od potylicy aż po miednicę. Kiedy z tego wszystkiego wyszliśmy, to okazało się, że Michał nabawił się zapalenia spojenia łonowego. To perfidna kontuzja, przez którą straciliśmy kolejny rok. Tak naprawdę w poprawieniu sytuacji z tym urazem pomogły dopiero zastrzyki z osocza krwi Michała, na które on się zdecydował - dodał trener i ojciec.

Ojciec i trener zawodnika przyznał, że jego syn ma już trochę dosyć tego wszystkiego. W ostatnich trzech latach już kilka razy chciał kończyć przygodę ze sportem.

- Trochę go przekonałem do tego, by jednak jeszcze powalczyć. Mieliśmy swoje założenia, ale wszystko pękło wraz z tyczką w Krakowie. Michał przez kilka ostatnich lat męczy się fizycznie i psychicznie. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada - zakończył Andrzej Gawenda.

Michał Gawenda z ojcem i trenerem Andrzejem Gawendą Łukasz Szeląg Reporter

Michał Gawenda przy pomocy służb medycznych opuszczał zeskok w Krakowie Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Michał Gawenda Łukasz Szeląg Reporter





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