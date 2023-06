Równe rzuty Anity Włodarczyk. Jest jednak jedno "ale"

Anita Włodarczyk przyzwyczaiła już kibiców, że do wielkiej formy dochodzi maleńkimi kroczkami. Na razie nie jest w stanie nawiązać rywalizacji z najlepszymi młociarkami na świecie, co pokazał dzisiejszy start w Memoriale Janusza Kusocińskiego. Trzykrotna mistrzyni olimpijska zajęła w nim czwarte miejsce, do najlepszej w Chorzowie Camryn Rogers straciła blisko siedem metrów. Są też jednak powody do optymizmu - tym razem trzykrotnie przekroczyła linię 70 metrów.