Rosyjski trener Andriej Jeremienko został zdyskwalifikowany na cztery lata za próbę przekupstwa podczas kontroli antydopingowej jednej z jego podopiecznych. Decyzję podjął w czwartek Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witold Bańka o dopingu w Rosji. Wideo RMF24.pl

Zgodnie z ustaleniami do incydentu doszło w 2017 roku, kiedy kontrolerzy Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA) przez kilka godzin nie mogli doczekać się na próbkę moczu rywalizującej w biegach przez płotki Julii Małujewej.

Reklama

W momencie, gdy zawodniczka przekazywała próbkę, udała omdlenie i spowodowała, że zawartość pojemnika wylała się do ubikacji. Jeremienko wezwał wówczas karetkę - "bez uzasadnionej przyczyny", jak napisano w wyjaśnieniu wyroku CAS - i Małujewą przewieziono do szpitala.



To właśnie tam szkoleniowiec miał zaproponować łapówkę w zamian za przyjęcie próbki od kogoś innego.



W 2018 roku RUSADA podjęła decyzję o czteroletniej dyskwalifikacji Małujewej. Teraz taki sam los spotkał Jeremienkę.

Zdjęcie / AFP